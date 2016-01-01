KAZAKLAR KISALSIN

MODA 5 saat önce Dilruba Karaköse

4 farklı şekilde kısa kazaklarımızı kombinliyoruz!

Dolabınızda yer alan her kıyafet, doğru kombinlendiği takdirde sizi daha da öne çıkarabilir kabul.

Ancak bazen öyle parçalar vardır ki ya sizi yüceltir ya da dibe batırır. “Cropped Sweaters” yani kısa kazaklar da bunlara en güzel örneklerden. Sevimli oldukları gibi cool bir hava yaratmak istediğiniz zamanlarda da imdadınıza yetişmesini istiyor ama biraz tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanız, 4 farklı şekilde nasıl kombinleyebileceğinize bir göz atalım;

1. Yüksek bel pantolonlar kesinlikle dostunuz olmalı. Bacak boyunuzu uzun gösterdikleri gibi, kısa kazaklarla aradaki mesafeyi kısaltarak ortaya güçlü bir görüntü sunmuş oluyorlar.

2. Yazdan kalma favori elbiselerinizi kışın da değerlendirmek istiyorsanız çözüm yine kazaklarımızda saklı!

3. Değerlendirilebilecek en güzel yollardan biri de kısa kazakların içine gömlek giymek. Bulunduğunuz ortama göre şık ya da salaş olabilmek ise sizin elinizde.

4. Yumuşacık tüylü kazaklar bu sezon hemen hemen her markada ön planda. Bu sefer onları mini eteklerle bir araya getirmeye ne dersiniz?

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE