KAR ŞIKLIĞI

MODA 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Stil arkadaşınız ALL olarak Instagram’ı mercek altına aldık ve size ilham olabilecek kar kombinlerini derledik!

Karla kaplı bir sabaha uyanmak kadar iç ferahlatan ve huzur veren bir an daha yoktur. Bembeyaz sokağı gördüğünüz an hemen kendinize sıcak bir kahve yapmayı ve en sevdiğiniz diziyi açıp miskin miskin izlemeyi istersiniz. Fakat bu güzel hissin tadına varacağınız sırada evden çıkmanız gerektiğini hatırlar ve kendinizi “Ne giyeceğim şimdi?” temalı bir problemin içerisinde buluverirsiniz. Bu hikaye size tanıdık geliyorsa, merak etmeyin yalnız değilsiniz…

Karlı havalarda kombin yapmak, kış mevsiminin diğer günlerine nazaran biraz daha zor diyebiliriz. Çünkü şık görünme “arzusu” ile soğuktan korunma “şartı” bir araya gelince bu sorun kaçınılmaz oluyor. Biz de stil ve alışveriş arkadaşınız ALL olarak, Instagram’ı mercek altına aldık ve stil sahibi olduğunu düşündüğümüz blogger’ların kış görünümlerini derledik. İşte ilham kaynağı o görünümler!

@seymasubasi

🦄 🖐 Seyma SubasI (@seymasubasi)’in paylaştığı bir gönderi ( Kas 22, 2016 at 4:48öö PST )

@billursaatci

@styleboomblog

@rachelaraz

@nilerturk

@modatutkusu

Today ✌🏻 Moda Tutkusu (@modatutkusu)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 23, 2018 at 2:54öö PST )

@maritsanbul

@melodielbirliler

Postcard from Amsterdam 🚲🍂 Melodi Elbirliler (@melodielbirliler)’in paylaştığı bir gönderi ( Kas 19, 2017 at 7:13öö PST )

@duyguozaslanofficial

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