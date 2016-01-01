KALIPLAR YIKILSIN

MODA 15 saat önce Dilruba Karaköse

Mango Violeta ile modanın “sıfır beden” algısı yavaş yavaş yıkılırken, büyük beden kadınların gönüllerince giyinmelerinin yolu da açılıyor.

Koleksiyonun yüzlerinden Georgia Pratt, mükemmel enerjisiyle sorularımızı yanıtladı.

Modanın her beden için olduğunu savunan Mango Violeta’nın yüzü olma süreci nasıl gelişti?

Bu yılın başında Lizbon’a yaz koleksiyonu için bir çekim yapmaya gittik ve bu sayede Mango ile bir araya geldik.

Bu koleksiyonla kadınların kendilerini özgürce ifade edebileceklerini düşünüyor musunuz?

Violeta koleksiyonu modaya çok uygun olarak tasarlandı. Modayla ilgilenen kadınlar ve gardıroplarına biraz eğlence ve kişilik katmak isteyenler için çok uygun bir koleksiyon.

Yer aldığınız bu projenin sizce en etkileyici tarafı neydi?

Kumaşlar ve ince detaylar üzerinde özenle çalışılmış bir koleksiyon. Bu tip incelikleri, yuvarlak hatlı kadınlara özel kıyafetlerde görmek çok güzel.

Büyük beden kavramı yavaş yavaş daha geniş bir kesim tarafından kabul görmeye başladı. Sizce bu durum modellerin kariyerlerini etkiler mi?

Tabii ki! Mankenler bu konsepti iletme açısından çok önemliler. İnsanların bunun normal olduğunu anlamaları ve büyük beden kadınların reklam görsellerinde daha çok yer alabilmeleri konusunda önemli rol oynuyorlar. Konu moda olsun ya da olmasın.

Mango Violeta kadınını nasıl tanımlarsınız?

Kendine güvenli, eğlenceli ve hayatı seven.

Herkesin kendi vücuduna göre giyinmesi gerektiğini söyleyen insanlarla karşılaşmışsınızdır. Bu konuda hiç rahatsızlık duydunuz mu?

Nasıl hissediyorsam ve ne istiyorsam o şekilde giyinmeyi seçiyorum. Vücudunun şekli nedeniyle istediğin bir şeyi giymeyi reddetmemelisin.

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