KADINLARA İLHAM VEREN MARKA: NIKE

MODA 1 saat önce

Kadınlara ilham vererek uzun yıllar başarılara ulaşmış Nike'tan yeni bir koleksiyon geldi.

Kadınlara ilham veren, onları ön plana çıkarmak için elinden geleni yapan marka Nike, bu sezonda da kadının gücünü yansıtan ve sporu stille birleştiren koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Performansı stille buluşturan nadir markalardan Nike, farklı meslek dallarından sportif ve güçlü kadınları buluşturduğu ilham dolu bir çekimle karşımızda. Fotoğraf çekiminde Milli voleybol oyuncusu Naz Aydemir Akyol, model ve tasarımcı Ezgi bozkurt, Nike Run Club pacer’ı Ayşegül Gür ve oyuncular Elvin Levinler ve Ege Kökenli gibi alanında başarılı bir grup kadına yer verdi. Nike’ın kadınlar için hazırladığı spor sütyeninden tayta, tişört ve uzun kollu üstlerden ayakkabıya özel parçaların yer aldığı bu koleksiyon 16 Ocak’ta tüm mağazalarda satışa çıktı. 23 Ocak’ta ise nike.com’da satışa çıkıyor.