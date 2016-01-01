KADINLARA HEP DESTEK, TAM DESTEK

MODA 1 gün önce

Havaianas, Woman for Woman derneğiyle bir araya gelerek kadınlara destek olmayı hedefliyor.

Yıl 2017 bile olsa günümüzde hala hakettiği değeri göremeyen, toplumsal hayatta varolma savaşı vererek kimliğini kabul ettirmeye çalışan kadınların sayısı bir hayli fazla. Bir çok önemli marka ise bu hassas konu üzerinde duyarlılığını gösterip, farklı projelere imzasını atarak kadınlara yardımcı olmaya çalışıyor. Havaianas da bunlardan biri.

Parmak arası terlik denildiğinde birden fazla modeliyle ilk akla gelenlerden olan marka, Woman for Woman derneğine fon sağlayabilmek amacıyla, dünyanın en önemli tasarımcılarını buluşturuyor. Kuratörlüğünü Maria Kastani’nin yaptığı koleksiyon, Alice Temperley, Aquazzura, Charlotte Olympia, Christian Louboutin, Dsquared2, Manolo Blahnik, Mary Katrantzou, Naomi Campbell, Nicholas Kirkwood, Simone Rocha ve Swarovski gibi önemli marka ve tasarımcıların eşsiz olarak tanımlanabilecek parçalarıyla renklenirken, kadınların para kazanmasına, sağlık ve eğitim konularında destek görmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE