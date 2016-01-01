IT-GIRL’LERİN FAVORİ 6 GÖZLÜK MARKASI

MODA 22 saat önce

Her giydikleriyle olay olan it-girl’lerin görünüşlerini tamamladıkları favori gözlüklerini sizin için derledik.

Instagram’da her hareketlerini takip ettiğimiz it-girl’ler giydikleriyle de kendilerinden bahsettiriyorlar. Kombinlerini nokta atışıyla tamamladıkları gözlükleri çok moda olup hemen tükenebiliyor. Sizin için it-girl’lerin en çok kullandıkları markaları ve alternatifleri listeledik

1. Le Specs

Kendall Jenner’ın cat-eye gözlük sevdası Le Specs markasının “Nero” modelini kullanmasıyla hafızalara kazındı. Sofia Richie, Gigi Hadid’de markanın müşterilerinden.

2. Dior

Dior’un sansasyonel modeli “So Real” sırf Amerika’nın It-Girl’ü Olivia Palermo’nun değil, herkesin vazgeçilmezleri arasında.

3. Sonix

Ablasının izinden gidip topmodele dönüşen Bella Hadid’in bu vintage görünümlü Sonix markasının “Lodi” aviator gözlüklerini biz çok sevdik.

4. Ray-Ban

Instagram’da yaklaşık 10 milyon takipçisi olan İtalyan blogger, Chiara Ferragni’nin her giydiği olay oluyor. Modayı yakından takip etse bile klasiklerden şaşmayan Chiara, Ray-Ban’in bu sene çok moda olan altıgen metal gözlüğünü tercih etmiş.

5. Acne Studios

Lionel Richie’nin kızı Sofia’nın gözlük takıntısını bilmeyen yoktur. Chiara Ferragni’nde kullandığı gözlük modeli Acne Studios’a ait. Bu yaz bu modeli çok görücez gibi duruyor.

6. Vogue Eyewear

Birçok markanın yüzü olan Gigi, şimdide gözlük tasarımcılığına soyundu. Vogue Eyewear için tasarladığı kapsül koleksiyonda en çok bu modeli onunla göreceğimize adımız gibi eminiz.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ