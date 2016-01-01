IT ÇANTA ALARMI!

MODA 6 saat önce Dilara Yilmaz

Önümüzde ki aylarda muhtemelen her it- girl’de görebileceğimiz o çanta markası...

Artık influencer’lar, blogger’lar ünlü moda evlerinin çantaları yerine daha az bilinen ama tasarımlarıyla kendilerini özel hissedebilecekleri markaları tercih ediyorlar. Bu aralar radarımıza takılan bir marka var. Fransızca slow dans anlamına gelen, İngiltere merkezli aksesuar markası Danse Lente. Tuhaf çizgisel yapısıyla minimal bir görünümü olan bu çantalar adeta ünlü moda evlerinin ürünüymüş havasında. Markanın tasarımcısı Youngwon Kim, tasarımlarının yalın ve çabasız olduğunu söylüyor. Net-a-Porter, Moda di Operandi gibi alışveriş sitelerinde de satılmaya başlanan bu çantalar, 375-450 Pound arası fiyat aralığında. Bu sade ama formuyla bir o kadar etkileyici çantaların kısa zamanda tükenip bir it çantaya dönüşeceği kesin.

YAZI DİLARA YILMAZ