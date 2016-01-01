IŞILTILI KOLEKSİYON: BELLE DE JOUR

MODA 19 saat önce Ecem Becerikli

Işıltılı, ihtişamlı ve bir o kadar da ulaşılabilir…

Kışın yavaş yavaş gelmesiyle beraber içimizdeki en temel arzu dinamik, feminen ve parıldayan bir görünüme sahip olmak… Işıltılı koleksiyonuyla soğuk ve monotonlaşmaya karşı gelmek isteyenlere önerimiz Forever New’in yeni koleksiyonu Belle De Jour.

İçimizdeki feminen ve romantik ruha dokunuşu ustalıkla ortaya çıkaran parçalar dantel ve işlemelerle hareketlenen mini elbiseler, zarif ve gösterişli formların ön planda olduğu küpeler, vazgeçilmez yüksek topuklar ve havalı ceketler sezonda yerini alıyor. Avustralya giyim markası Forever New, bu koleksiyonuyla içimizdeki femineni ortaya çıkarmaya kararlı. Peki ya siz?

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