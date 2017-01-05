İPEKYOL DENİM İLE ZAMANSIZ DURUŞ

MODA 28 dakika önce

İpekyol, özel Denim koleksiyonuyla her stile ve vücut tipine uygun farklı fit’ler sunuyor.

Denimin zamansız tavrından ilham alan İpekyol Denim koleksiyonu, bu sezon retro efektli yıkama ve eskitme detaylarının yanı sıra, yırtmaç ve paça detaylarıyla da farklılaşarak yenilikçi bir tavırla öne çıkıyor. Ayakkabı tercihine göre, birbirinden farklı pek çok stile adapte edilebilen ve vücut formunu yeniden yorumlayan 6 farklı fitin yer aldığı İpekyol Denim fit guide, bir denim ile kusursuz görünümü yakalamak isteyenlere rehberlik ediyor.

Dapdar kalıbı ile vücudu toparlayan Skinny Fit, esnek kumaşıyla da rahat hareket etme imkanı sunuyor. Basenden diz hizasına kadar dar olan kalıbı ve dizden topuğa genişleyen paçalarıyla Flare Fit, 70’lerin retro stilini yansıtırken siluetleri yeniden şekillendiriyor. Rahat kalıbı ile Relax Fit ayakkabı tercihinize göre her atmosfere ve ortama kolaylıkla uyum sağlıyor. Geleneksel kalıbın, kısaltılmış paça ile modernize edilmiş versiyonu Cropped Straight Fit görünümünüze sihirli bir dokunuş katıyor.

Diyagonal ve asimetrik kesim paça detaylarıyla, basenden aşağıya düz inen geleneksel kalıba sahip Straight Fit bilekten bağcıklı espadrillerle kombinlenerek şehrin enerjisine uyum sağlarken, stilettolarla geceye uyumlanıyor. Dize kadar dar inerek dizden itibaren hafifçe bollaşan kalıbıyla vücuda yeni bir siluet kazandıran, Cropped Flare Fit, klasik Flare Fit’in sezon atmosferine uygun ‘’mini’’ versiyonu olarak tanımlanıyor.