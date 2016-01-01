INTIMISSIMI KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR!

MODA 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Ünlü İtalyan iç giyim markası Intimissimi, kadının gücüne ışık tutacağı yeni reklam kampanyasını sunmaya hazırlanıyor.

Bir kadının tarzının, kişiliğini ve yaşam stilini yansıttığına inanan Intimissimi, reklam kampanyasını yeni ve değişik bir yaklaşımı sahiplenerek başlatacak. Marka, kampanya süresince hiçbir iç giyim ürününü göstermeyerek, seçmiş olduğu kadınların başarılarına ve imajlarına odaklanacak. Böylelikle bir kadının güzelliğinin, kişiliğinden ve gücünden geldiğinin altı çizilmiş olacak.

Eylül ayında başlayacak olan kampanyada, Intimissimi’nin ilham perisi Irina Shayk ve ona eşlik eden tenisçi Ana Ivanovic, yemek kitabı yazarı ve girişimci Ella Mills ile oyuncu Dakota Johnson’ın yer alıyor. Intimissimi bu kampanya ile başarılı olmalarıyla tanıdığımız bu 4 kadının, güçlerini, tutkularını ve dürüst iş ahlaklarını ön plana çıkartarak, kadınların hem iç hem de dış güzelliklerini göstermek istiyor. Intimissimi’nin özel sütyen koleksiyonunun tanıtımlarının yapılacağı proje, feminenliğin her kalıpta ve bedende mümkün olduğu önermesini de sunuyor.

Intimissimi, kampanya için dünyaca ünlü fotoğrafçı, sinema yönetmeni ve kreatif direktör Mario Testino ile de iş birliği yaptı. Yeni proje hakkında konuşan Testino, kadronun muhteşem olduğunu ve bir iç giyim markasını, ürünü göstermeden anlatmanın zorlu görevini çok sevdiğini dile getirdi. Testino ve ekibi, #insideandout hashtag’ini yaratarak kampanyanın sosyal medya ayağındaki tanıtımlarına da destek verecek.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ