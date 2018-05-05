INFLUENCER’LARDAN JEAN CEKET TÜYOLARI

MODA 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Instagram’ın stil sahibi blogger’ları jean ceketleri nasıl kombinliyor?

Yaz aylarının gözde ismi, gardıropların eskimeyen ve asla eksilmeyen parçası jean ceketleri hepimiz çok seviyoruz. Hem tüm stillere ayak uydurabilmesi ve hem de anında cool bir görüntü verebilmesi dolayısyla ona bağlılığımız hiç bitmeyecek. Ancak tabii ki jean ceketleri de kombinlemenin birkaç ufak tüyosu var. O halde gelin stilleriyle Instagram keşfetlerimizi zenginleştiren influencer’ların jean ceketleri hangi parçalarla nasıl buluşturduklarına hep birlikte göz atalım.

Duygu Özaslan



Elvin Levinler



Cansu Akın



Melodi Elbilirler



Ecem Bayar



Merve Özkaynak



Rachel Araz



Cansu Dengey

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