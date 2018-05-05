MODA Ezgi Şuekinci
INFLUENCER’LARDAN JEAN CEKET TÜYOLARI
Instagram’ın stil sahibi blogger’ları jean ceketleri nasıl kombinliyor?
Yaz aylarının gözde ismi, gardıropların eskimeyen ve asla eksilmeyen parçası jean ceketleri hepimiz çok seviyoruz. Hem tüm stillere ayak uydurabilmesi ve hem de anında cool bir görüntü verebilmesi dolayısyla ona bağlılığımız hiç bitmeyecek. Ancak tabii ki jean ceketleri de kombinlemenin birkaç ufak tüyosu var. O halde gelin stilleriyle Instagram keşfetlerimizi zenginleştiren influencer’ların jean ceketleri hangi parçalarla nasıl buluşturduklarına hep birlikte göz atalım.
Duygu Özaslan
Elvin Levinler
Planet earth is my home, let’s try to keep it clean 🌍 Dünyanın her yerinde ona iyi bakmaya çalışırım, atıkları ayırmak ise bunun en basit ve temel yöntemlerinden biri. Çok güzel bir haberim var: Head&Shoulders plastik atıkların sularımızı kirletmesini önlemek için harika bir hareket başlatmış. Bundan sonra topladığınız plastikleri CarrefourSa’larda bulunan atık toplama kutularına götürebilirsiniz 💙 #çöpolmasın
Cansu Akın
Melodi Elbilirler
Ecem Bayar
Merve Özkaynak
Rachel Araz
Cansu Dengey
Bundan sonra arada gün içinde dilime dolanan şarkıları caption a koyuyorum, şarkının linkini de storylere 🤓 Özetle konseptimizin adı ben yandım siz de yanın hshshfjjf Mesela bu fotoğrafı görür görmez içimden last night she saaaiid dedim, o zaman günün şarkısı “Strokes – Last Nite” olsun 🖤 Siz de bana yorumlarda şarkılar önersenize burası çıldırırrr forum oluurr 😍
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