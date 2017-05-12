İNCİLER AŞKINA

MODA 15 saat önce

Coco Cahnel’in mirası inciler sokak modasını etkisi altına aldı! Nasıl mı? Tıklayın

Coco Chanel gibi sadeliği vurgulayan bir moda devinin koleksiyonlarında inciden asla vazgeçmemesinin elbette bir nedeni olacaktı! Boynundan çıkarmadığı inci kolyesiyle ve stiliyle Grace Kelly’den Audrey Hepburn’e, Rachel Zoe’den Olivia Palermo’ya her daim ilham olmayı sürdürüyor. Sonuçta düz bir elbiseyi veya sade bir bluzu şıklık mertebesine yükselten incileri bizlerle tanıştıran ve bugünün ikonik parçası haline getiren yegane kişi kendisi. Taa o zamanlar farketmişti incilerin, bir kadının ne giyerse giysin sadeliği, zarafeti ve şıklığı bir arada yakalayabileceğini. Tıpkı Audrey Hepburn’ün Breakfast At Tiffany’s filminde küçük siyah elbisesini inci kolyeyle taçlandırması gibi. Üstelik yıllar geçse de modası hiç geçmeyeceği de aşikar.

Dip not: Pearl Latince ‘benzersiz’ anlamına gelir buda aslında incinin ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır.

HAZIRLAYAN MELİDA ALEKSANYAN