İLHAM PARİS’TEN

MODA 8 saat önce Dilruba Karaköse

Chanel'in İstanbul'daki en yeni mağazası Bağdat Caddesi'nde misafirlerini bekliyor.

Yüksek modadan bahsedeceksek, Chanel olmadan bu konuşmaya başlamak pek mümkün değil. Köklü tarihi ve Karl Lagerfeld’in çığır açan tasarımlarıyla her koleksiyonunda beğeni toplayan marka, parçalarında yakaladığı estetik duruşu elbette mağazalarında da sergiliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un en lüks ve ünlü alışveriş caddelerinden Bağdat Caddesi’nde açtığı yeni mağazası da bunu kanıtlar nitelikte. Hazır giyimden çanta, ayakkabı ve aksesuarlara kadar Lagerfeld’in pek çok tasarımına ulaşılabilecek beş katlı binanın mimari tasarımı ve iç mekanı ilhamını Mademoiselle Chanel’in Paris’teki dairesinden alıyor. Chanel’in estetik kodlarını bir kez daha yorumlayan ünlü New York mimar Peter Marino bunu, zarafeti ve zamansız modernliği mükemmel bir şekilde yansıtarak yapıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE