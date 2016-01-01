İLHAM KAYNAĞI SOKAKTA

MODA 9 saat önce Dilruba Karaköse

2018 Sonbahar/Kış New York Moda Haftası'nın ilham veren sokak stilleri mercek altında.

İleri görüşlülüğüyle moda dünyası, biz daha bahara bile girmeden 2018 Sonbahar/Kış trendlerini belirlemeye başladı bile. Bu heyecan verici maraton ise New York’ta 8 Şubat’ta başladı ve 16’sına kadar devam edecek. Hatrı sayılır pek çok iddialı markanın defilesinin yanı sıra, sokaklarda da bir şıklık yarışı hakim. İşte 2018 Sonbahar/Kış New York Moda Haftası’nın etkileyici sokak stilleri…

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE