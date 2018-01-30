İLHAM KAYNAĞI KIM KARDASHIAN

MODA 10 saat önce Dilruba Karaköse

Yeezy'nin 6.sezon kampanyası, Kim Kardashian tarzının etrafında şekilleniyor.

Sağı solu belli olmayan Amerikan rap yıldızı Kanye West, Kim Kardashian ile devam eden dolu dizgin evliliğiyle birlikte bir hayli değişti. Tam bir aile babası halini alan West, sadece müzikle de ilgilenmiyor üstelik. Kurduğu moda markasıYeezy, yeni nesilin odak noktası haline gelirken 6.sezon kampanyası da oldukça ilgi çekici.

Paris Hilton, Kristen Noel Crawley, Jordyn Woods ve Amina Blue’nun geçtiğimiz günlerde aynı Kim Kardashian gibi giyinmiş olmaları akıllara neden böyle bir şey yaptıkları sorusunu getirmiş olabilir. Ancak tabii ki bunun bir nedeni vardı. Kardashian’a oldukça yakın olan bu isimler, kıyafetleriyle Yeezy’nin yeni koleksiyonunu şimdiden popüler hale getirmeyi başardılar.

#YEEZYSEASON6 A post shared by Kristen Noel Crawley (@kristennoelcrawley) on Jan 30, 2018 at 3:08pm PST

#YEEZYSEASON6 A post shared by HEIR JORDYN (@jordynwoods) on Jan 30, 2018 at 4:35pm PST

#YEEZYSEASON6 A post shared by I AM THE INFLUENCE (@amina.blue) on Jan 30, 2018 at 3:07pm PST

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