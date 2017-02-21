MODA
TARZIYLA İLHAM VEREN 7 BLOGGER
Tarzlarıyla dikkat çeken ve Instagram’da oldukça popüler blogger’lar radarımızda…
Modayı sıkı sıkıya takip etsek de, bazen küçük yardımlara ve ilham kaynaklarına ihtiyacımız olabiliyor. Kilit parçalarımız olsa da neyi neyle kombinleyeceğimizi bilemediğimiz anlarda çoğu zaman Instagram kurtarıcımız olarak imdadımıza yetişiyor. İşte Instagram’da takip edip ilham alabileceğiniz 7 moda blogger’ı;
1. Vanessa Hong
599 bin takipçisiyle “Thehautepursuit” olarak bilinen Vanessa Hong, göz alıcı stilinin yanında thpshop.co isimli online alışveriş sitesinin de kurucusu.
2. Caroline Dour
Aynı zamanda modellikte yapan Caroline Dour aynı ismi taşıyan blog’u ve 933 bin Instagram takipçisiyle oldukça popüler
3. Alelia May
Sokak modasını ve cool stilini gözler önüne seren Alelia May, kombinlerinde sıklıkla spor ayakkabıları tercih ediyor.
4. Annabelle Fleur
“thevivaluxury” isimli blog ve online alışveriş sitesinin de kurucusu olan ve 569 bin Instagram takipçisiyle Annabelle Fleur, aynı zamanda tam bir seyahat tutkunu.
5. Frederique Harrel
Tarzını yansıttığı eğlenceli Instagram sayfasının yanı sıra “bighairnocare” sitesinin de sahibi.
6. Camila Coelho
5,5 milyon takipçisiyle listemizin en popüler isimlerinden olan Camila Coelho, nasıl şık ve tarz olunması gerektiğini gözler önüne seriyor.
7. Margaret Zhang
“In The Youth of Our Fury” isimli bir kitabı da olan Zhang, tarzının yanı sıra farklı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE