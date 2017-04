TARZIYLA İLHAM VEREN 7 BLOGGER

MODA 2 ay önce

Tarzlarıyla dikkat çeken ve Instagram’da oldukça popüler blogger’lar radarımızda…

Modayı sıkı sıkıya takip etsek de, bazen küçük yardımlara ve ilham kaynaklarına ihtiyacımız olabiliyor. Kilit parçalarımız olsa da neyi neyle kombinleyeceğimizi bilemediğimiz anlarda çoğu zaman Instagram kurtarıcımız olarak imdadımıza yetişiyor. İşte Instagram’da takip edip ilham alabileceğiniz 7 moda blogger’ı;

1. Vanessa Hong

599 bin takipçisiyle “Thehautepursuit” olarak bilinen Vanessa Hong, göz alıcı stilinin yanında thpshop.co isimli online alışveriş sitesinin de kurucusu.

Hi it’s Milano calling, swooping in for a few days of MFW before heading back to Paris! [ph: @benjaminkwanphoto] Vanessa Hong (@thehautepursuit)’in paylaştığı bir gönderi ( 23 Şub 2017, 11:57 PST )



2. Caroline Dour

Aynı zamanda modellikte yapan Caroline Dour aynı ismi taşıyan blog’u ve 933 bin Instagram takipçisiyle oldukça popüler



3. Alelia May

Sokak modasını ve cool stilini gözler önüne seren Alelia May, kombinlerinde sıklıkla spor ayakkabıları tercih ediyor.

NYFW blog post going 👆🏽 Aleali (uh•lay•lee) (@alealimay)’in paylaştığı bir gönderi ( 21 Şub 2017, 10:21 PST )



4. Annabelle Fleur

“thevivaluxury” isimli blog ve online alışveriş sitesinin de kurucusu olan ve 569 bin Instagram takipçisiyle Annabelle Fleur, aynı zamanda tam bir seyahat tutkunu.

Casual vibes #ootd @ilovemrmittens sweater & @gucci bag #whatiwore Annabelle Fleur (@vivaluxuryblog)’in paylaştığı bir gönderi ( 25 Şub 2017, 22:39 PST )



5. Frederique Harrel

Tarzını yansıttığı eğlenceli Instagram sayfasının yanı sıra “bighairnocare” sitesinin de sahibi.

When you’re trying to pretend it’s warm outside but your nipples won’t lie 😐😂 #tapfordetails 📷: @nicolehertelphotography Frédérique Harrel (@freddieharrel)’in paylaştığı bir gönderi ( 22 Şub 2017, 08:43 PST )



6. Camila Coelho

5,5 milyon takipçisiyle listemizin en popüler isimlerinden olan Camila Coelho, nasıl şık ve tarz olunması gerektiğini gözler önüne seriyor.



7. Margaret Zhang

“In The Youth of Our Fury” isimli bir kitabı da olan Zhang, tarzının yanı sıra farklı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Blondes have more fun…damental incredulity at Breitbart ideology 🤦🏼‍♀️ Margaret Zhang 章凝 (@margaret__zhang)’in paylaştığı bir gönderi ( 23 Şub 2017, 15:02 PST )



HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE