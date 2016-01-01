İLHAM DEPOSU EDIE SEDGWICK

MODA 14 saat önce Ezgi Şuekinci

Stil ikonu; zavallı, küçük zengin kız Edie!

Modanın gelmiş geçmiş en önemli stil ikonlarından biri olan Edie Sedgwick’in izi, ölümünün üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen silinmiyor. Günümüz dünyasında “stil ikonu” denilince akıllarda uyanan ilk şey ne yazık ki “marjinal ve farklı giyinen” oluyor ancak moda dünyasının ikonu olmak bu kadar basit değil. Peki Edie’yi stil ikonu yapan neydi? Pop-art sanatının öncüsü Andy Warhol’un süperstarı, enteresan ve trajik bir moda kahramanı olan Edie Sedgwick, şimdilerin öncü ikonlarından oldukça farklı bir çizgideydi. O, moda olan parçaları değil, moda olacak parçaları giyiniyordu ve yaşadığı dönemlere göre hayli cesur tercihlerde bulunuyordu. Soyu İngiltere Kraliyet Ailesi’ne kadar uzanan varlıklı bir ailenin kızı olan ABD’li aktrisin, giydiği ve yaptığı her şey başlı başına bir ilham kaynağıydı. Farklı giyim tarzı, kocaman sallantılı küpeleri, taytları pantolon gibi giyinen halleri ile Edie, 1960’lı yıllarda moda ve sinema dünyasının tanrıçasıydı. İri gözleri, kalın kaşları ve kısa saçları ile de dillere destan bir güzelliğe sahipti. İşte tüm zamanların en iyi stil ikonlarından Edie’nin, ilham deposu niteliğindeki halleri!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ