İKONİK DENİMLER

MODA 2 gün önce Ezgi Şuekinci

Vintage modasının altın çağını yaşadığı şu günlerde, zamansız trendler listesinde her zaman başı çeken “denimlere” ayrı bir parantez açıyoruz!

Yaklaşık 150 yıldır hayatımızın içinde olan denimlerin popülaritesi, 24 yaşında hayatını kaybeden James Dean’in, “Rebel Without a Cause” adlı gençlik filminde giydiği denim ceket ve pantolon ile yükselmeye başladı. Bu hızlı çıkışı birçok ünlü destekledi ve hem konforu hem de şıklığı simgeleyen bu işlevsel parça modaya kazandırıldı. Aslında bakarsanız Rock’n Roll’un kralı Elvis Presley’nin de denime olan katkılarını da unutmamak lazım. Zira kendisi “double denim” trendini deneyen ilk kişilerden biri olabilir. İşte hepimizin ortak noktası olan denimlerin, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot ve Prenses Diana gibi ikonik karakterlerle olan samimiyeti!

Elvis Presley | James Dean

Marilyn Monroe

Prenses Diana

Brigitte Bardot

Jane Birkin

Thelma ve Louise

Debbie Harry

Audrey Hepburn

Cindy Crawford

Farrah Fawcett

Grace Kelly

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ