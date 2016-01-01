HUMOR, BÜYÜK KESİM

MODA 11 saat önce Yunus Başaran

Son dönemin sokak trendi “oversize” sweatshirt'lerde hayat buluyor.

Öyle bir sweatshirt düşünün, tek beden… Hatta “üzerinizdeki büyük beden mi?” sorusuna “hayır büyük kesim” cevabını verdiğinizi düşünün. Üstelik her biri sanatçılar ve zanaatkarlar tarafından elle çizilerek dijital ortama aktarılan üstelik her modelden ise limitli sayıda üretilen ilk sweatshirt markası karşınızda: Humor.

Son yılların yükselen trendi sadeliğin sweatshirt’ler ile buluşmuş hali Humor. İlk koleksiyonunu piyasaya süren Humor, kar beyazı ve gri melanj renklerinin hakimiyetinde açıyor kapıyı. Üç farklı baskı türü, nakış işleme ve butik terzi hakimiyetiyle kalplerimizi kazanan Humor’un “Golden Bear”, “I am not fat, It’s oversize” yazılı parçaları ise favorimiz.

YAZI YUNUS BAŞARAN