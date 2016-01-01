HOTİÇ’TEN GÜÇLÜ VE YARATICI KADINLARA

MODA 2 gün önce Yunus Başaran

Hotiç'in yeni sezon koleksiyonuna bir göz atın!

80 yıllık, köklü geçmişi ve deneyimiyle harikalar yaratan Hotiç, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikle İlkbahar-Yaz sezonunu tanıttı. Bu sezon vintage bir havanın ağırlığını hissettiğimiz koleksiyonda, 90’ların kalın tabanlarından ilham alınarak tasarlanmış sneakerları, sandaletleri ilk gözümüze çarpanlar arasında…

Enerjik renkler, karışık malzemeler, eklektik dokular ve metalik renklerin hakimiyetiyle dinamik bir havanın varlığı söz konusu olan Hotiç, İlkbahar-Yaz koleksiyonunda ayrıca pastel tonlar, taşlı aksesuarlar, saten ve inci kullanımı dikkat çekiyor.

Güçlü ve yaratıcı kadınların ilham kaynağı olan Hotiç, bu sezon koleksiyonunda yaratıcılığı ve bireyselliği eş anlamlı olarak bizlere sunuyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN