H&M’İN ÖZGÜN KADINLARI

MODA 15 saat önce Yunus Başaran

Bahar güzel geliyor. Neşesiyle, coşkusuyla harika bir mevsim bizi karşılıyor.

Enerjisi hiç tükenmeden giren ilkbaharı aynı enerjisiyle karşılayan markaların en başında ise H&M yer alıyor. Gerek çevreci tavrı gerekse ulaşılabilirlik anlamında çıtayı arşa çıkarmış olan H&M bahar koleksiyonuyla içimizi kıpır kıpır etmişti.

Bu yüksek enerji elbette aynı frekansta reklam videosuyla pekişmeliydi. H&M’in bahar kampanyası filminde Winona Ryder ve Elizabeth Olsen başrollerde görülüyor. Aynı zamanda modeller Andreea Diaconu, Anna Ewers, Imaan Hammam, Naomi Shimada ve şarkıcı ve beste yazarı Andrea Valle gibi birbirinden farklı ve kuvvetli farklı kadınları da kapsıyor. Kadın dayanışmasının güzel bir örneğine şahit olduğumuz kampanya filmi Buenos Aires’te geçiyor.

Sevilen oyuncu Winona Ryder’ın “Kampanya ile kadınların en özgün, gerçek şekilde kutlanmasını çok sevdim. Şu an için, içinde yaşadığımız kültürde bunu hem çok yenilikçi hem de ihtiyaç duyulası buluyorum. Hem kendilerini hem de birbirlerini kutluyorlar” kelimeleriyle yükselen kadın gücünü daha da körüklüyorlar. Ve biz bunu çok seviyoruz…

YAZI YUNUS BAŞARAN