H&M’DEN NICKI MINAJ SÜRPRİZİ

MODA 12 saat önce Dilruba Karaköse

Yılın en büyülü zamanına geri sayım...

Koskoca bir yılı arkamızda bırakmaya hazırlanırken, yeni yıl coşkusu şimdiden içimizi aydınlatmaya başladı. Bu zamanların en heyecan verici taraflarından biri de kuşkusuz bu ruha uyum sağlayan yepyeni koleksiyonlar. Bunların içinde H&M ise her yıl olduğu gibi yine farklı çizgisini ortaya koyuyor.

Daha önce yeni yıl kampanyalarında Lady Gaga ve Katy Perry karşımıza çıkarken, bu sefer başrolde Nicki Minaj var. 2017 Holiday kampanyasının yüzü olan Minaj’a Jesse Williams ve John Turturro eşlik ediyor. Özel koleksiyon için hazırlanan kısa filmde ise klasik peri masalları modern bir şekilde yorumlanırken, kahraman küçük bir kızın Noel baba’nın kötü kalpli ikiz kardeşinin bencilliği ile yeni yılı mahvetmesine engel olmak için atıldığı macerayı anlatıyor. Nicki Minaj’in filmdeki rolü de küçük kızın annesi ve iyilik perisi olmak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE