H&M STUDIO’DAN JAPON EZGİLERİ

MODA 12 saat önce Yunus Başaran

H&M içerisinde kendi tasarım ekibine sahip, özel bir sezon koleksiyonu olan H&M Studio, 2018 İlkbahar-Yaz defilesini Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdi.

Japonya’nın şehirli zarafetinden ve kendine has minimalizminden ilham alan ve “See Now Buy Now” (Gördüğünü Al) konseptinin de yer aldığı İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonunda, net hatlara sahip silüetler, Japon yazı sisteminden ilham alan etkileyici soyut baskılar yer alıyor. Uçuşan kumaşlar ve iddialı trikolar ile minimal tasarım ve yumuşak tonların ahengi ise inanılmazdı.

Musée des Arts Décoratifs’de gerçekleşen defileye Naomie Harris, Alexa Chung ve Joan Smalls gibi isimlerin yanı sıra ülkemizden de Ece Sükan davet edildi.

YAZI YUNUS BAŞARAN