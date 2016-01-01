HEM RAHAT HEM ŞIK

MODA 10 saat önce Yunus Başaran

Bu yaz günlerinde, hayalinizdeki gece elbisesinde hangi özellikleri ararsınız?

Hem rahat hem de şık olmak söylemi kolay olsa da pratikte uzun ve zahmetli bir rayış içine girersiniz. Belki de hayalinizdeki elbiseye en yakın olanını bulmak için tahmin ettiğinizden fazla efor harcarsınız. Tam burada Akay Gelinlik ve After Party devreye giriyor. 35 yılını verdiği Akay Gelinlik ve After Party koleksiyonlarının kendisinde bıraktığı duru zarafeti stilini, abiye koleksiyonunda da ‘Glamour’ adı altında bu sefer modern abiye çizgilerle aynı incelikle işlemiş. Koleksiyon,ağırlıklı olarak metalik parlak, bakır gold, siyah ve gümüş pullu kumaşlar, deri görünümlü şifon krinkıl kumaşların imzasını taşıyor… Duru zarafet ve modern bir kadının sabahın ilk ışıklarından geceye uzanan pratik ve rahat şıklığa sahip olmasının özgünlüğünü vurguluyor.Parlak renkler ve bol kesimlerin ağırlıklı olduğu Glamour koleksiyonunda glam detaylar öne çıkıyor… Bir göz atın deriz!

YAZI YUNUS BAŞARAN