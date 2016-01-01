HAYATIN İÇİNDE BİR İNCİ

MODA 13 saat önce Dilara Yilmaz

İnci, 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ile günlük yaşamda tarzını ve duruşunu vurgulayan insanlara hitap ediyor.

“Bu Benim, Bu İnci” sloganı ve günlük yaşamdan karelerle oluşturduğu kampanyasıyla İnci, 2018 İlkbahar-Yaz’ına hazır. Farklı bir yol haritası çizerek alışılmışın dışında bir kampanyayla karşımıza çıkan ünlü ayakkabı markası; 9 farklı tarza sahip insanla sokağa çıkarak fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Stil sahibi kadınların ve erkeklerin tarzına uygun alternatif ürünleriyle senin tarzın için “Bu İnci” diyen marka, herkesin kendi moda hikâyesini yazabileceğini bir kez daha gösterdi.

YAZI DİLARA YILMAZ