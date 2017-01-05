DISNEY’DE GÜCÜN SEMBOLÜ: MAVİ

MODA 18 saat önce

Elsa'dan Sindirella'ya en sevdiğimiz Disney prenseslerinin şaşırtıcı bir ortak yanıyla karşınızdayız.

Küçükken dinlemekten hiç sıkılmadığımız ve hayranı olduğumuz Disney prensesleri Belle, Jasmin, Sindirella, Ariel ve Elsa’nın hikayelerinin mutlu sonla bitmesi dışında kıyafet seçme konusunda da ortak bir zevke sahip olduklarını fark etmiş miydiniz? Eğer cevabınız ‘hayır’ ise renk skalasının en canlı tonlarının öne çıktığı 2017 İlkbahar-Yaz sezonuna giriş yaparken şaşırtıcı bir detaya dikkatinizi çekelim. Hepsinin favori rengi birçok genç kızın aksine maviydi. Üstelik sadece çizgi film kahramanları değil, sevdiğimiz klasik hikayelerin de kahramanların bu rengin müdavimi. Oz Büyücüsü’nde Dorothy’nin ekose desenli mavi elbisesi unutulmazlarımız arasında.

Peki, hepsinin maviye yönelmesi sadece bir tesadüften ibaret mi? Geçtiğimiz günlerde Pantone Color Enstitüsü Leatrice Eiseman’ın Allure dergisine verdiği röportaja göre değilmiş. Prenseslerin renk seçiminin arkasında bilimsel bir neden yatıyormuş. “İnsanlara umut veren bir renk. Ayrıca güvenilir de.” açıklamasını yapan Eiseman cümlesini “Çok eskilere dayanan bir inanıştır: Pembe kız, mavinin ise erkek rengi olması. Pembe masumiyeti temsil ederken mavi de gücü temsil eder. Bu nedenle bir kadın karaktere mavi renkte bir kıyafet giydirerek aslında onun gücüne güç katılıyor. Bir nevi ‘Genç kadınlar, kızlar da güçlü olabilir’ mesajı vermek amaç.”

Şimdi geriye dönüp tüm bu karakterlerin hikayesine baktığımız zaman Eiseman’ın bu bilimsel açıklaması çok mantıklı geliyor. Feminizm fırtınaları estiği 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda ise kadınların daha güçlü görünmesi adına mavi de birbirinden farklı tonlarıyla öne çıkıyor. Sezonun gözde rengi pembeye güçlü bir rakip olarak karşımıza çıkıyor. Elsa ya da Sindirella gibi mutlu sonla biten bir hikayeye sahip olmak isteyenlere önerimiz…