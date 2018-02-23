GUCCI’NİN ÜRKÜTEN ŞOVU

MODA 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Gucci’nin çok konuşulan şovundaki ayrıntıyı yakaladınız mı?

Dünyaca ünlü moda evi Gucci, geçtiğimiz günlerde ilginç bir defileye imza attı. Alessandro Michele imzası taşıyan ve aslına bakarsanız biraz ürküten bu defile o gün bu gündür konuşuluyor. Gucci’nin dikkat çekmeyi seven, yenilikçi tavrından hepimiz haberdarız ancak Alessandro Michele öyle bir hayal gücüne sahip ki bize yalnızca bir sonraki adımın ne olacağını merak etmek kalıyor.

Markanın Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonunu tanıttığı defile de bunlardan biriydi. Yeşil tonların hakim olduğu, ameliyathaneyi andıran bir konseptte sergilenen kıyafetler, her zamanki gibi beğenileri topladı. Ancak kıyafetler kadar dikkat eken bir kaç ayrıntı daha vardı. Modellerin ellerinde tuttuğu garip aksesuarlar gibi mesela… Instagram keşfetlerinizi son günlerde biraz kurcaladıysanız neden bahsettiğimizi hemen anlamışsınızdır. Evet tam olarak defiledeki modellerin kendi kafalarını taşımasından bahsediyoruz. Instagram dünyasını #GucciChallenge hashtag’i ile etkisi altına alan bu akıma kısa sürede ünlü isimler de dahil oldu. Elbette Gucci’nin şovundaki gibi özenle hazırlanmış bir balmumu heykelinizi kullanamazsınız ancak arkadaşlarınız böyle önemli günler için var değil mi?

Cut-throat 🔪🔪🔪🔪🔪 @Gucci Chloe Hill (@chloechill)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 24, 2018 at 1:16ös PST )

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