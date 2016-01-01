GÖZLÜKLER KYLIE’DEN!

MODA 1 gün önce

Küçük Jenner, gözlük tasarımcılığına soyunuyor.

Avustralyalı gözlük markası Quay, yıldızlarla yaptığı işbirliklerine bir yenisini daha ekliyor. Bu sefer Amerikalı Reality Şov yıldızı Kylie Jenner ile işbirliği yapacak. Makyaj markası “Kylie Cosmetics” haricinde, ablası Kendall ile kurduğu markası olan Kylie, tasarımcılığa yabancı değil. 4 modelden oluşan, sınırlı sayıdaki koleksiyonda göz alan renkler hakim. Ürün yelpazesinde 90’ların stili aviator, cat-eye ve oversized modeller yer alıyor. Yakında satışa çıkacak olan kapsül koleksiyon, oldukça makul fiyatlarla, 11 Temmuz’da satışa çıkacak. Hemen tükenmesi beklenen gözlükleri sakın kaçırmayın.

YAZI DİLARA YILMAZ