GİZİA GATE’İN BODRUM YOLCULUĞU

MODA 19 saat önce Dilara Yilmaz

Türk tasarımcıların ortak noktası Gizia Gate, Yalıkavak’ta açtığı konsept mağaza ile moda severleri tatilde yalnız bırakmıyor.

Türk tasarımcıları tek bir çatı altında toplayan Gizia Gate, geçtiğimiz yıl ilk kez resort mağaza konseptiyle moda takipçileriyle buluşturmuştu. Gizia Gate Yalıkavak ile moda severlere yaz sezonununda da renkli ve şık tasarımlar sunuyor. Sahillere, festivallere, konserlere, beach partilere hazırlanırken her kadının zevkine uygun, şık elbiseler, göz kamaştıran bikini, mayo, pareo, terlik ve aksesuarlar için Gizia Gate Yalıkavak size keyifli bir alışveriş deneyimine davet ediyor. Gizia Gate Palmarina‘da, Dice Kayek, Raisa Vanessa, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Aslı Filinta, Copurs, Sudi Etuz gibi tasarımcıların yanı sıra, plaj, çanta ve aksesuar markaları arasında Baa, Didem Erdem, Bless The Mess gibi markalar yer alıyor.

YAZI DİLARA YILMAZ