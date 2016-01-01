GIZIA GATE’E BAHAR GELDİ

MODA 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Türk tasarımcıların en sevilen koleksiyonları ile Gizia GATE’de baharı yaşayın!

Türk tasarım markalarını buluşturan Gizia GATE, birbirinden yetenekli tasarımcıların ilkbahar/yaz koleksiyonlarını, stil sahibi kadınların hayatına yansıtıyor. Siz de gardıroplarınızı yeni sezona hazırlarken Bora Aksu, Dice Kayek ve Mehtap Elaidi gibi Türkiye’nin sevilen moda tasarımcılarının koleksiyonlarını aynı çatı altında buluşturan Gizia GATE’e davetlisiniz.

Bora Aksu’nun çağdaş Türk resminin ilk kadın ressamı olarak bildiğimiz Mihri Müşfik hanımın kontrastlarla dolu hayatından ilham alan koleksiyonu, Gaziantep’te 16.yüzyıldan bu yana dokunan ve bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da dikildiği “kutnu” yani saray kumaşının hakimiyetinde. Koyu kımızı, mavi, turkuvaz ve pastel renklerin tül, ipek ve şifonlarla uyumu gözlenen koleksiyon, büyüleyici bir etkiye sahip.

Dice Kayek İlkbahar yaz koleksiyonu “My Name is Eva” ise ilhamını karanlık ve aydınlık, saflık ve kötülük, gençlik ve yaşlılık gibi zıtlıklardan alıyor. Koleksiyonda, kumaş seçimlerinden şekillere, işlemelerden finisyonlara kadar zıtlıklar hakim. Ayrıca, tasarımlarda minimal esinti ve beyaz hakimiyeti de gözlerden kaçmıyor.

Son olarak Mehtap Elaidi imzalı “Ve-Da-Ha” isimli ilkbahar/yaz koleksiyonu da her vedanın bir başlangıç olduğu mottosunu taşıyor. Ve-Da-Ha” koleksiyonu, iki kadının hayatlarının farklı dönemlerinin birbiriyle kesişmesini ve bu kesişimin onları özgürleştirmesini konu alıyor. Aynı model elbiseyi, tulumu ya da pantolonu, farklı gruplarda ve farklı yorumlamalarla tasarlayan Mehtap Elaidi, asimetrik kesimleri ve parıltıları sıkça kullanmış.

Gizia GATE, Türk tasarımcıların yanısıra aksesuar ve çantada tasarımları ve kalitesiyle fark yaratan global markaları da moda sevelerin beğenisine sunuyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ