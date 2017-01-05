GIZIA GATE’DEN YILDIZLAR KARMASI

MODA 2 gün önce

Gizia Gate'den yıldız tasarımcıları bir araya getiren projesine bir alkış

Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarını bünyesinde barındıran Gizia Gate, aynı zamanda uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınıyor. Anneler Günü’ne çok özel bir proje hayata geçiren Gizia Gate, proje kapsamında ülkemizin gözde tasarımcılarından Arzu Kaprol, Gül Ağış, Nihan Peker, Zeynep Tosun ve Özgür Masur, TOÇEV Yönetim Kurulu Başkabnı Ebru Uygun’un yarattığı Ebru sanatı çalışmalarından motifleri tasarımlarına uyarladıkları birer parça tasarladı. Bu Bu özel tasarımlar, Anneler Günü’nden bir hafta önce Gizia Gate’de satışa çıkacak ve elde edilen gelir TOÇEV’e aktarılacak. Bu harikalara ulaşmak, TOÇEV’e destek vermek için tek yapmanız gereken Ağustos’a kadar Gizia Gate’e uğramanız.

YAZI YUNUS BAŞARAN