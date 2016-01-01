GIVENCHY’NİN VEDASI

MODA 22 saat önce Dilara Yilmaz

Zarafeti çekici hale getiren tasarımcı Hubert de Givenchy 91 yaşında aramızdan ayrıldı.

50’li yıllarda Paris’i modanın başkenti yapan tasarımcılardan biriydi Hubert de Givenchy. Paris Güzel Sanatlar okulunu bitirdikten sonra kendi atölyesini kuran tasarımcı, ünlü Hollywood yıldızlarını giydirerek devleşti. Onları moda ikonuna kendini ise moda ilahına dönüştürdü. 95 yılında yaptığı retrospektif defilesiyle emekliye ayrılan tasarımcı, Fransız yüksek modasının önemli temsilcilerindendi. Givenchy’nin Instagram sayfasında paylaşılan haber ile 10 Mart Cumartesi günü tasarımcının uykusunda vefat ettiği duyuruldu. Sizler için moda dehası Givenchy ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

Asil bir ailenin çocuğu

21 Şubat 1927 yılında Beauvais’de doğan tasarımcının babasının Markiz ünvanı, kendisininde kont ünvanı bulunuyor.

Mini Siyah Elbiseyi popüler yapan adam

Little Black Dress’i her ne kadar Coco Chanel ve Jean Patou beraber icat etmiş olsalarda Givenchy günümüze taşıdı. Audrey Hepburn’ün Holly Golightly rolüyle efsaneleştiği ikonik film Tiffany’de Kahvaltı filmiyle unutulmaz bir hal aldı.

Audrey Hepburn’ün sağ kolu

Ünlü oyuncuyu Tiffany’de Kahvaltı filminde giydirmesinden sonra Audrey Hepburn, çoğu filminde Givenchy tasarımlarını giydi. Kırmızı halıda da tercih ettiği marka olan Givenchy ondan ilham alarak L’Interdit parfümünü çıkardı.

Sanat tutkunu biri

Paris Güzel Sanatlar Okul’undan mezun olan sanatçı, emekliye ayrıldıktan sonra Christie’s, Versaille Sarayı ve Louvre Müzesi için antika uzmanlığı yaptı.

Balenciaga’ya aşık bir tasarımcı

İspanyol tasarımcı Cristòbal Balenciaga’nın tasarımlarını aşık bir tasarımcıydı. Onu bir ilah gibi gören Givenchy, “Benim için bir Balenciaga bir de yüce Tanrım” var sözüyle biliniyor.

YAZI DİLARA YILMAZ