GIGI HADID’İN GÖZLÜK KOLEKSİYONU

MODA 15 saat önce

Güneş gözlükleriyle boy gösteren Gigi'nin favori 5 markasını incelemeye aldık.

Baharın yavaş yavaş varlığını hissettirdiği, güneşin belli belirsiz de olsa bizlere selam verdiği günlerden beri yanımızdan eksik etmediğimiz bir parçamız var ve tahmin edeceğiniz üzere tabii ki güneş gözlükleri. Yüzümüze ve zevkimize uygun olan gözlüğü bulmak için harcadığımız çabayla birlikte, ünlülerden ilham almayı da es geçmiyoruz. Farklı modellerde güneş gözlükleriyle moda dünyasının radarına yakalanan Gigi Hadid ise, geniş koleksiyonuyla değişik markaları tanıma olanağı sunuyor.

Andy Wolf Official

Sürdürülebilir materyallerden üretilen çerçeveleriyle klasik ve alışılmadık modeller sunan Andy Wolf, üç Avustralyalı arkadaşın kişisel, doğal ve tanıdık bir marka oluşturmak istemesiyle hayata geçiyor. 45’ten fazla ülkede satılmasıyla da adını duyurmayı başarıyor.

Le Specs x Adam Selman

Kate Moss, Rihanna ve Lady Gaga gibi popüler yıldızlar tarafından tercih edilen Le Specs ve çizgisiyle dikkat çeken tasarımcı Adam Selman’ın bir araya gelmesinden doğan fütüristik güneş gözlükleri Gigi Hadid’in favorilerinden biri.

DO IT LIKE GIGI /// ‘The Flex’ online now at Lespecs.com #gigihadid #adamselmanxlespecs #lespecs Le Specs (@lespecs)’in paylaştığı bir gönderi ( 5 Haz 2017, 01:51 PDT )

OUT & ABOUT /// The one and only #gigihadid wearing #adamselmanxlespecs #lespecs RG from @gigihadid Le Specs (@lespecs)’in paylaştığı bir gönderi ( 31 May 2017, 22:37 PDT )

Roberi and Fraud

Matrix vari havasıyla dikkat çeken Dubai ve New York merkezli Roberi and Fraud, kısa sürede topladığı ünü belki de Gigi Hadid, kardeşi Bella ve yakın arkadaşları Kendall Jenner’a borçludur.

@Gigihadid in black Doris #roberiandfraud Roberi & Fraud (@roberiandfraud)’in paylaştığı bir gönderi ( 4 May 2017, 05:50 PDT )

Oliver Peoples

Olivier Peoples, 1987’den bu yana kalitesiyle adından söz ettirirken, buna bağlı olarak logoya değil ikonik stillere önem vermesiyle de gözde markalardan biri.

May 12: #GigiHadid out and about in NYC Gigi hadid Updates 🔃 (@gi.hadidupdates)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 May 2017, 11:42 PDT )

L.G.R

Büyükbabası Raffaello Bini’den devraldığı mirası çok daha ileriye taşımayı başaran Luca Gnecchi Ruscone, sadece Gigi Hadid’in değil Kirsten Dunst, Tom Cruise ve Mario Testino gibi isimlerin de favorisi.

April 19: #gigihadid leaving her apartment in New York City. Gigi hadid Updates 🔃 (@gi.hadidupdates)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 Nis 2017, 11:04 PDT )

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE