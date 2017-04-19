MODA
GIGI HADID’İN GÖZLÜK KOLEKSİYONU
Güneş gözlükleriyle boy gösteren Gigi'nin favori 5 markasını incelemeye aldık.
Baharın yavaş yavaş varlığını hissettirdiği, güneşin belli belirsiz de olsa bizlere selam verdiği günlerden beri yanımızdan eksik etmediğimiz bir parçamız var ve tahmin edeceğiniz üzere tabii ki güneş gözlükleri. Yüzümüze ve zevkimize uygun olan gözlüğü bulmak için harcadığımız çabayla birlikte, ünlülerden ilham almayı da es geçmiyoruz. Farklı modellerde güneş gözlükleriyle moda dünyasının radarına yakalanan Gigi Hadid ise, geniş koleksiyonuyla değişik markaları tanıma olanağı sunuyor.
Andy Wolf Official
Sürdürülebilir materyallerden üretilen çerçeveleriyle klasik ve alışılmadık modeller sunan Andy Wolf, üç Avustralyalı arkadaşın kişisel, doğal ve tanıdık bir marka oluşturmak istemesiyle hayata geçiyor. 45’ten fazla ülkede satılmasıyla da adını duyurmayı başarıyor.
Le Specs x Adam Selman
Kate Moss, Rihanna ve Lady Gaga gibi popüler yıldızlar tarafından tercih edilen Le Specs ve çizgisiyle dikkat çeken tasarımcı Adam Selman’ın bir araya gelmesinden doğan fütüristik güneş gözlükleri Gigi Hadid’in favorilerinden biri.
Roberi and Fraud
Matrix vari havasıyla dikkat çeken Dubai ve New York merkezli Roberi and Fraud, kısa sürede topladığı ünü belki de Gigi Hadid, kardeşi Bella ve yakın arkadaşları Kendall Jenner’a borçludur.
Oliver Peoples
Olivier Peoples, 1987’den bu yana kalitesiyle adından söz ettirirken, buna bağlı olarak logoya değil ikonik stillere önem vermesiyle de gözde markalardan biri.
L.G.R
Büyükbabası Raffaello Bini’den devraldığı mirası çok daha ileriye taşımayı başaran Luca Gnecchi Ruscone, sadece Gigi Hadid’in değil Kirsten Dunst, Tom Cruise ve Mario Testino gibi isimlerin de favorisi.
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE