GERİ DÖNÜŞ ZAMANI

MODA 24 dakika önce Ezgi Şuekinci

Bu sezon 90’lara dönüşün yaşandığını söylemiştik. İşte bir yenisi daha; kargo pantolonlar!

90’lı yıllardan aşina olduğumuz kargo pantolonlar, şu sıralar geri dönüşlerini kutluyor. Tasarımcıların elinde yeniden hayat bulan ve modern bir tavır yakalayan yeni sürüm kargo pantolonlar, 2018 trendleri arasına adını yazdırmayı başardı. Onları nasıl kullanacağınıza dair fikriniz yoksa doğru yerdesiniz!

Şuan “Kargo pantolon mu?, Gerçekten mi?” gibi soruların zihninizde dolaştığını tahmin edebiliyoruz. Haksız da sayılmazsınız. Çünkü kargo pantolonlar, uzun yıllardır tartışılan bir moda parçası. Ancak Bella Hadid, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski ya da Kendall Jenner gibi modasal anlamda başarı yakalamış ünlüler bu pantolonları tercih ediyorsa bir bildikleri vardır değil mi? Lafı çok uzatmadan onları nasıl kullanabileceğinize değinelim.

Öncelikle bilmeniz gereken ilk şey, yeni sürüm kargo pantolonların eskiye nazaran daha giyilebilir bir forma sahip olduğu. Eğer bunu bilir ve inanırsanız onları kombinlemeniz çok daha kolay olacaktır. Çünkü konfor yanlısı bu pantolonlar, tam olarak 90’lı yıllardan hatırladığımız bol kesimlere sahip değil. Form olarak değişmesi ancak sofistike tavrını yitirmemesi sizi kargo pantolonlara biraz daha yaklaştırabilir. Tişörtlerle, gömleklerle, sweatshirt’lerle ya da crop top’larla kolayıkla kombinleyebileceğiniz bu pantolonları, ofis stilinizde de kullanabilirsiniz. İlham istiyorsanız galeriye devam edebilirsiniz.

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