MODA 9 saat önce Ezgi Şuekinci

BEYMEN ile geleceğe yolculuk yapmaya var mısın?

Zamansızlığı, özgünlüğü ve geleceğe dönüklüğü temsil eden “fütürizm” akımı, moda tarafından da benimsendi. Önceleri yalnızca filmlerde tanıklık ettiğimiz giyilebilir teknoloji ve üç boyutlu yazıcılar ile üretilen kıyafetler gibi fütüristik tasarımlar, artık modanın içerisinde kendisine yer buluyor, yaygınlaşıyor ve büyük markalar tarafından sıklıkla kullanılır hale geliyor. Markaların İlkbahar 2018 koleksiyonlarında hakimiyet kuran metalik kumaşları, robotik esintileri, sivri omuzları ve abartılı tavırları görmeye başladık. Bu fütürizm kokan duruşun günden güne artacak olması da kaçınılmaz.

Her sezon farklı ve yaratıcı iletişim çalışmalarına imza atan BEYMEN, İlkbahar/Yaz 2018 sezonunu da es geçmiyor. #BEYMEN Future teması ile gelecekten gelen trendleri moda severlerle buluşturan BEYMEN, Fotoğraf sanatçısı Koray Birand’ın objektifinden dökülen ve bilim kurgu filmlerini anımsatan kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kampanya’daki Academia, Beymen Collection, Ashish, Temperley London, Attico, Balmain, Saint Laurent, Isabel Marant, Zimmermann, Philosophy Di Alberta Ferretti look’lar, Beymen Future ile sıradışı bir yazın sezonuna dair ip uçları veriyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ