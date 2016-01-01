NOSTALJİ BU SEFER AYAKLARDA

MODA 10 saat önce Dilruba Karaköse

Oldukça nostaljik bir havaya sahip olan ve takunyayı andıran tahtadan yapılmış sabolar, aramıza geri döndüler!

Küçüklüğümüzde izlemekten büyük keyif aldığımız çizgi film Heidi’nin modaya bir parça kazandıracağı kimin aklına gelebilirdi ki? Bu sevimli küçük kızın giydiği, takunya benzeri bir görüntüye sahip olan ve sabo olarak adlandırılan oldukça nostaljik bir havaya sahip terlik ve ayakkabılar, şimdilerde oldukça popüler bir durumda. Ünlü isimlerin de kullanmaktan çekinmediği ve fazlasıyla tarz duran sabolar için ilham alabileceğiniz sokak stili görünümleri…

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE