GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE REEBOK

MODA 32 dakika önce allmagazine

Tüm markaların kapıldığı geçmişe dönme akımı öylesine hızlıca yayıldı ki, eskiye dönüp aynı kıyafetleri yıllarca saklamayı diler olduk.

Reebok ise geçmişinden her daim beslenebildi, “Classic” olmaya eleştirel bakanlara inat, geçmişimize dönmenin güzel yanlarını göstermeyi amaç edindi. Bu yüzdendir ki “Classic” modelleri gün yüzüne çıkarak, yeni trendin ne denli yükselebileceğine ışık tuttu.

Bu sezon ise bizi bir diğer heyecanlandıran haberi veren Reebok, markanın yeni ve enerjik yüzüne uygun olarak ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile işbirliğine gittiğini duyurdu. Şimdi gelin, 8 maddede, “Geçmişten Günümüze Reebok” hakkında merak edilen 8 bilgiye göz atalım…

1. 1895 yılında İngiltere, Bolton’da Joseph William Foster tarafından kurulmuştur.

2. İlk çıkarılan model, çivili koşu ayakkabısıdır.

3. Kurucu Joseph William Foster’ın torunları Joe ve Jeff Foster, markanın orijinal ismini bulmuştur. Markanın adı, bir tür Afrika antilobu olan Grey Rhebok’tan gelmektedir.

4. 1982 yılına kadar birçok ayakkabı çıkaran Reebok’ın, aynı yıl lanse edilen “The Freestyle” modeli en popüler ayakkabı modeli oldu.

5. Markanın en çok satan ayakkabısı ünvanını yıllarca koruyan “The Freestyle” 13 milyon dolar kazanç sağladı.

6. 1986 yılında marka Union Jack diye bilinen Birleşik Krallık renklerindeki logosunu bırakarak yeni ve daha enerjik vektörel logosuna geçiş yaptı.

7. Reebok, yıllar boyunca hep atletler ile çalıştı. Ancak tarihindeki ilklerden biri, 2000 yılında ünlü repçi Jay Z ile gerçekleştirdiği işbirliği oldu. Birlikte çıkarttıkları ayakkabı “Reebok S. Carter – Jay Z” adını taşıyordu. Jay Z’nin gerçek adı olan Shawn Corey Carter’dır.

8. Geçmişe dönüş tüm markalarda olduğu gibi Reebok’ı da sardı. Ve Reebok hayranlarının favori modelleri, geçmişte en çok satılmış ve tekrar revize edilen modelleri oldu.

“Durdurulamaz klasik”, Freestyle Hi…

ve Freestyle Muted…

“Cesur Klasik” Workout Plus…

Klasik olmak, hiç bu kadar cezbedici olmamıştı…