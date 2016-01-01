GAP’TEN RAHAT BİR YAZ

MODA 21 saat önce Dilara Yilmaz

İkonik giyim markası Gap ile bu yaz rahat, modern ve modaya uygun giyineceğiz.

Her yaştan her tarza uygun tasarımlarıyla gardıroplarımızda yer bulan Gap, serin kullanım efekti veren hafif kumaşlarla tasarlanan koleksiyonuyla yaza hazır bir gardırop oluşturmamızı sağlıyor. Maksimum hareket özgürlüğü sağlayan enerjik denim’lerden, zengin renklerdeki chino’lara, khaki’lerden, şortlara ve keten parçalara kadar uzanan popüler çizgilerden oluşan geniş ürün yelpazesi ile şıklık ve rahatlık bir arada sunuluyor. Kadın ve erkek koleksiyonunda bulunan parçalarla yazın hem rahat hem havalı görüneceksiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ