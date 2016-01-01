FENTY X PUMA DEFİLESİNİN DETAYLARI!

MODA 13 saat önce Dilara Yilmaz

Rihanna'nın ünlü spor markası Puma için özel tasarladığı koleksiyon Fenty'nin dün düzenlenen defilesinin detayları hakkında bilmeniz gerekenler.

Moda dünyasında emin adımlarla ilerleyen ünlü şarkıcı Rihanna, New York Moda Haftası kapsamında Pazar günü düzenlediği Fenty x Puma defilesiyle adeta sosyal medyayı salladı. 4. koleksiyonunu tanıtan Barbados’lu yıldızın defilesinin detaylarını sizler için derledik.

Oyuncu Koleksiyon

Rihanna 2018 ilkbahar/yaz koleksiyonunda X Games teması hakimdi. Damalı bayrak detayların, streç tulumların olduğu sörf ve motokrosdan ilham aldığı bir koleksiyon tasarladı. Defilenin bir diğer sürprizi motorkros sporcularının yaptığı show oldu.

Creepers’a kardeş mi geliyor?

Rihanna’nın yok satan ayakkabısı Creepers defilede ki yerini korudu. Fakat sansasyon yaratacak başka bir model daha geliyor. Parmak arası topuklu sandalet ile ilkbahar/yaz sezonunda çok konuşulacak gibi.

Pembe Kum Hakimiyeti

Defilenin düzenlendiği Park Avenue Armory’de sahnenin teması motokros parkurunu andıran pembe kumdan tepelerdi. Pembe tepeler koleksiyon ile canlı bir kontrast oluşturdu.

Canlı canlı!

Rihanna, showunu fanları Rihanna Navy ile buluşturmak için tüm defile süresince kendi Instagram hesabından canlı yayınladı.

Top Model Geçidi

Koleksiyonu tanıttığı defilede Rihanna, ünlü top modellere yer verdi. Joan Smalls, Adriana Lima, Taylor Hill, Adwoa Aboah gibi isimler yer aldı.

YAZI DİLARA YILMAZ