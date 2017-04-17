FENTY PUMA BY RIHANNA TÜRKİYE’DE!

MODA 8 saat önce

Koleksiyonun en çarpıcı parçaları İstinye Park Puma mağazasında

Rihanna’nın eşsiz stilinin bir parçası olan Fenty Puma koleksiyonları çarpıcı parçalarıyla adından söz ettirmeyi biliyor. 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonu tüm ihtişamıyla aklımızı başımızdan alırken ilham kaynağı ve detaylarıyla da büyüleyici. 18. yüzyılın Fransız modası ve XVI. Louis döneminden esinlenen koleksiyon Fransız kültürüne ek olarak oldukça modern ve sportif bir havaya sahip. Pembe, lavanta ve bej tonlarının hakim olmasıyla da şık tarafını ortaya koyan Fenty Puma by Rihanna koleksiyonuna hayran kaldıysanız Türkiye’ye geldiği haberine epey sevineceksiniz. İstinye Park Puma mağazasında satışa sunulan sınırlı sayıdaki koleksiyon keşfedilmek için sizleri bekliyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE