MODA Yunus Başaran
FENDI’NİN YENİ LOGOSU
Fendi'nin çift F logosu gitti, yerine Fila'nın grafik logosuyla kaynaşmış hali geldi.
90’ların popüler sokak giyim markalarının bu yıllarda çokça konuşulmasına alıştık. Bu akımın yükseleceğini bilen ve de destekleyen Fendi ise Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdiği defileyle yeni bir işbirliğinin ilk ürünlerini gözler önüne serdi. Fendi, 2018-19 Sonbahar-Kış defilesi için İngiliz grafik tasarımcı Hey Reilley ile birlikte tasarladığı yeni logo, pek sevdiğimiz Logomania akımına hizmet ediyor. Fendi’nin ikonik çift “F” logosu, spor giyim markası Fila’nın grafiksel logosuna nasıl adapte olur sorusunun cevabını gördüğümüz defilede, yeni nesil Fendi/Fila logosuna tişörtlerde, sweatshirt’lerde, çantalarda ve kazaklarda denk geliyoruz…
.@Fendi x FILA #FendiFW18 #FILAHeritage pic.twitter.com/o6YKpD31U5
— #FILA (@FILAUSA) 22 Şubat 2018
I’m beyond flattered, I’m stunned, I’m utterly delighted, I’m… I’m … just so happy that some of my work – that was made in the spirit of fun for lols likes and sharing – should end up in the real world being seen by Karl Lagerfeld let alone made part of the @fendi collection. So I would like to thank Karl his team and everyone at @fendi for their generosity of spirit sense of humour and sheer panache for including a small part of my work in a small part of their collection. Love you guys forever ❤ #fendi #family
YAZI YUNUS BAŞARAN