FENDI’NİN YENİ LOGOSU

MODA 10 saat önce Yunus Başaran

Fendi'nin çift F logosu gitti, yerine Fila'nın grafik logosuyla kaynaşmış hali geldi.

90’ların popüler sokak giyim markalarının bu yıllarda çokça konuşulmasına alıştık. Bu akımın yükseleceğini bilen ve de destekleyen Fendi ise Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdiği defileyle yeni bir işbirliğinin ilk ürünlerini gözler önüne serdi. Fendi, 2018-19 Sonbahar-Kış defilesi için İngiliz grafik tasarımcı Hey Reilley ile birlikte tasarladığı yeni logo, pek sevdiğimiz Logomania akımına hizmet ediyor. Fendi’nin ikonik çift “F” logosu, spor giyim markası Fila’nın grafiksel logosuna nasıl adapte olur sorusunun cevabını gördüğümüz defilede, yeni nesil Fendi/Fila logosuna tişörtlerde, sweatshirt’lerde, çantalarda ve kazaklarda denk geliyoruz…



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