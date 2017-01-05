ENERJİK VE FİT: PENTİ

MODA 1 saat önce

Yazın gelmesini iple çekerken forma girmenin ilk formülü Penti’de saklı.

Kış soğukları bir türlü peşimizden ayrılmazken, yaz planları yapmadan da duramıyoruz. Deniz, kum ve güneşin hayalini kurarken, mükemmel vücuda sahip olmak için şimdiden sonu gelmeyen diyetlere başvurduk bile. Bununla beraber sporu da hayatımızın vazgeçilmezlerinden yapmak şart. Penti ise yeni koleksiyonlarıyla sporu daha eğlenceli ve enerjik hale getiriyor. Sunset Group, Shiny Group, Yoga Group ve Tropical Lights Group’u meraklılarına sunan Penti, her beden tipine ve her zevke uyum sağlıyor. Simli kumaşlar, soft renkler ve feminen havasıyla bu sene spor salonlarının rengi Penti olacağa benziyor.