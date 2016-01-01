EN KONFORLU PAZAR KOMBİNLERİ

MODA 9 saat önce Ezgi Şuekinci

ALL ekibi olarak, en güzel pazar kombinlerini derledik.

Pazar günleri için hepimizin hayallerini süsleyen bir an var. Hoş bir manzara eşliğinde yapılan, güzel ve telaşsız bir kahvaltı…Tüm haftayı “ah pazar günü bir gelse” diye söylenerek geçirdikten sonra, o günü verimsiz bir şekilde geçirmeyi istemeyiz değil mi? O halde kendinizi, sevdiklerinizle birlikte yapacağınız şahane bir kahvaltıya hazırlayın. Telaşsız ve sakin bir kahvaltı anı yaşamak için havanın soğuk olduğunu hatırlamakta ve ona uygun rahat bir kombin yapmakta fayda var. Ayrıca şık görünmeyi de ihmal etmemelisiniz. Konforlu bir stile sahip olmak istiyorsanız, ilham kaynağınız hemen aşağıda!

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