EL EMEĞİNİN SICAKLIĞI

MODA 17 saat önce

Koton, 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda el emeği motiflerle hayat buluyor.

Sezonda kendine güçlü bir yer edinen farklı desen ve motifler, bu sefer Koton’un 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan ve parçalara adapte edilen motiflerin en heyecan verici kısmı ise el emeğiyle yapılmış olması.

Koton’un El Emeği Projesi’yle hayata geçen koleksiyon, dar gelirli 11 ilden 600 kadının, ekonomik sisteme dahil edilerek yaşam koşullarının iyileştirilmesi misyonunu da taşıyarak önem kazanıyor. El Emeği Koleksiyonu, el işinin güzelliği, dokusu ve kendine özgü ruhunun yer almasıyla da renklenirken, bluz, tunik, maksi elbise ve sezonun trend parçalarından bomber ceketlerde çiçek ve kuş işlemeleri beyaz, mavi, pembe ve yeşilin en güzel tonlarıyla buluşuyor. Çocukları da es geçmeyen Koton, annesinin tarzını takip eden küçükler için de El Emeği Kids özel koleksiyonunu mağazalarında satışa sunuyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE