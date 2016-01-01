ECLECTIC STORE İLE TANIŞIN!

MODA 26 dakika önce Ezgi Şuekinci

Sıcak bir kahve eşliğinde, kıyafetinizin hazırlık aşamasını takip etmek istiyorsanız, Eclectic Concept Store tam sizlik!

Alışılagelen konseptlerin dışına çıkan Eclectic, müşterilerine bambaşka bir deneyim yaşatmayı vaadediyor. Giyimden ev dekorasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Eclectic Concept Store, mağaza içerisine konumlandırdığı atölye alanı ve ürün kumaşları ile hem kişiye özel tasarım hizmeti veriyor hem de müşterisine dilediği tasarımın kumaşını seçme fırsatı sunuyor. Üstelik mağazayı ziyaret edenler, yalnızca Eclectic markası ile değil, kendi sektöründe hatırı sayılır bir yere sahip olan birçok markayla daha buluşacak.

El işçiliği ile yapılmış kot ceket ve payetli pantolon tasarımlarına sahip Azza Vera, post modern çizgilere sahip dekorasyon markası Saleenart, İstanbul’da ilk defa Eclectic’te mağaza satışına başlayacak olan aksesuar markası La Petite Idylle, dilek kolyeleriyle tasarımlarıyla Make a Wish Design ve özel çanta tasarımlarıyla Hilo Wayuu Art gibi markalar da Eclectic Concept Store’da müşterilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca, ebru sanatı ile bütünleşen tasarımlar ve vintage parçalar da mağazadaki yerini alacak.

Ferah, şık ve sade bir çizgide dekore edilen Eclectic, şimdilik Bebek’te konumlanıyor. Mağaza, önümüzdeki dönemlerde başka şehirlerde de hizmet verecek.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ