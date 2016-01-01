DURU DURULAY STİLİ

MODA 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Ne istediğini bilen, güzel ve şık kadın; Duru!

Azra Kohen’in roman üçlemesi Fi, Çi ve Pi’nin, internet dizisine uyarlanmış hali Fi, geçtiğimiz yıl ilk sezonu ile karşımıza çıkmıştı. İlk bölümden itibaren beğenileri toplayan ve rekor izlenme sayıları elde eden dizinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, canlandırdığı “Duru” karakteriyle, hafızalara çoktan kazındı. Güzel, sakin, ne istediğini bilen ve hırslı bir kadın olarak tanıdığımız Duru’nun Fi stili de tıpkı kendisi gibi çok konuşuldu. İsminin hakkını veren duru makyajı, zevkli kombinleri ve doğal taranmış saçları ile Duru Durulay, şu sıralar birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. Çoğunlukla evde ya da okulda gördüğümüz Duru, pastel tonlardaki oversized kazakları, sloganlı sweatshirtleri ve jeanleri sıklıkla kullanıyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ