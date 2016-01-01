DÜNYACA ÜNLÜ 7 İKONUN İMZA STİLİ

MODA 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Tüm dünyaya ilham veren 7 kadın!

Yarattıkları modasal akımlar ile zamansız stil ikonlar arasına adını yazdırmış bu muhteşem kadınlar, hem motivasyon hem de ilham kaynağınız olabilir!

Audrey Hepburn

Dünyanın tanımış olduğu en önemli stil ikonlarından biri olan Audrey Hepburn, uzun yıllardır moda ve güzellik camiasına ilham veriyor. Doğal kaşlarının, feminen tavrının ve yüzünden eksik etmediği sıcak gülüşünün yanına, minik bir eşarp, güneş gözlüğü ve saç bandı gibi kendisiyle özdeşleşmiş aksesuarları iliştiren Hepburn, zarafet kelimesinin tam karşılığıydı.

Edie Sedgwick

Günümüz modasında, stil ikonu denilince akla ilk gelen isimlerden birisi de Edie Sedgwick! Pop-art sanatının öncüsü Andy Warhol tarafından keşfedilen ve kendine özgü bir çizgisi olan Edie; sallantılı küpeleri, pantolon gibi giydiği taytları, kalın kaşları, iri gözleri ve kısa saçları ile başlı başına bir ilham kaynağı.

Marilyn Monroe

Platin sarı saçlar ve uçuşan etekler… Evet Marilyn Monroe’dan bahsediyoruz! Dünden bugüne moda ikonlarına şöyle bir göz attığımızda, Marilyn Monroe’nun yerinin ne denli sağlam ve değişmez olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zira bu eşsiz kadın, uçuşan beyaz elbisesi, cat eye gözlükleri, mom jeanleri ve seksapalitesi yüksek mayoları ile kusursuz şıklığı temsil ediyordu. Hala moda düşkünlerine ilham olan Monroe’nun etkisi hiç geçmeyecek…

Grace Kelly

Oscar ödüllü bir aktris, modaya yön veren bir ikon; Grace Kelly! “Basit ve sade parçalar ile nasıl şık ve zarif olunur?” sorusunun en net cevabı Grace Kelly olabilir. Küçük aşarpları, büyük güneş gözlükleri ve şapkaları imzası haline getiren Kelly, yüksek bel pantolonları, kalem etekleri şifon ya da ipek bluzları da çok sık tercih ediyordu.

Twiggy

Tüm dünyanın güzellik kavramını değiştiren, muhteşem kadın Twiggy, 60’lı yılların ikon kızlarından biriydi. Dolgun vücut hatlarının aksine, zayıf duruşu ile dikkat çeken Twiggy, karakter sahibi saç modeli, gözlerinin altına çizdiği kirpikleri ve androjen tarzı ile dönemin modasına yepyeni bir soluk kazandırdı.

Prenses Diana

Prenses Diana’nın günümüz kadınlarına miras bıraktığı stil sırlarını saymakla bitiremeyiz. Maskülen ya da feminen, minimal ya da maksimal farketmeksizin denediği her tarzın hakkını veren Prenses Diana’nın, kullandığı aksesuarlar her zaman göz kamaştıracak türdendi. Ziyaret ettiği yerlere uygun olarak hazırladığı kombinleri ve puantiye desenli kıyafetleriyle bildiğimiz Prenses’in zarafeti ise kesinlikle tartışmaya kapalı. Bunu biz değil fotoğraflar söylüyor!

Katharine Hepburn

Maskülen tarzı benimsemiş stil sahibi kadınların en önemli iham kaynağı; Katharine Hepburn. Pantolon giyen kadın olarak moda camiasına adını yazdırmış bir ikon olan Katharine, kadınlara diretilen elbise ve etek gibi parçaların asla bir zorunluluk olmadığını savunuyordu. Bol paçalı yüksek bel pantolonlar, düğmeli bluzlar, blazer formlu ceketler ve rugan mokasenler ise onun stil imzasıydı.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ