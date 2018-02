DUA LIPA’NIN STİL YOLCULUĞU

MODA 2 saat önce Dilruba Karaköse

Son zamanlara damgasını vuran ve yeni nesilin favori listesinden düşmeyen Dua Lipa, tarzıyla da etkileyici.

“Be the One”, “Scared to Be Lonely” ve “New Rules” parçalarıyla müzik listelerinde ilk sıralardan düşmeyen, geçtiğimiz Brit Ödülleri’nde En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü kazanarak başarısını tescilleten Dua Lipa, henüz 21 yaşında olmasına rağmen dünya çapında büyük bir üne kavuştu bile. Şarkılarının etkisi bir yana, tarzını da konuşturmaktan hiç geri kalmıyor. Vücut tipine oldukça uygun giyinen şarkıcı, seçtiği kıyafetlerde kendi karakterini de yansıtıyor adeta. Biz de göze çarpan stilini inceleme altına alıyoruz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE