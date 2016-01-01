DOĞANIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

MODA 3 gün önce Mert Güler

Cos markasının özünde yer alan minimalliğin yaratıcılığı, “The Repurposed Cotton Project” ile doğayı yeniden dönüştürüyor.

Kreatif dünyadan hayatlarımıza sızan minimalizm akımı, uzun süredir yaşam felsefemiz olarak yaşama biçimimizi şekillendirmeye başladı. Birçok marka“Az aslında çoktur.” mottosunu hikayelerinin merkezine alarak, yalın bir dille bize bir şeyler anlatmaya başladı. İlk günden beri anlatımında sade dil kullanan Cos markası ise bunlardan biri. Marka, tasarımlarında farklı doku ve materyaller yardımıyla yenilikçi tavrını dillendirmeyi tercih ediyor.

İnovatif yaklaşımıyla her gün yeni adımlar atan Cos kreatif ekibi, “The Repurposed Cotton Project” adı verilen projesi ile pamuğun başka bir amaçla tekrar kullanılmasını hedefleyen yeni bir yol çiziyor. Kendi kumaşlarını geri dönüşüm yoluyla tekrar değerlendirmeye alan marka, doğada kesilen pamuk sayısını da azaltarak doğaya olan saygısını arz ediyor.

İnce ince kesilip, örülüp sonrasında dokunup boyanarak yeni forma dönüştürülen pamuklar, %100 pamuk sweatshirt olarak yeniden sunuldu. Sarı tonlarındaki sweathirt koleksiyonu erkek, kadın ve çocuk departmanlarında Avrupa ve Kuzey Amerika’da seçili mağazalarda satış için raflarda yerini aldı.

YAZI MERT GÜLER