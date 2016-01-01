DOĞA DOSTU H&M

MODA 1 gün önce Ezgi Şuekinci

H&M, yeni bir spor koleksiyonu hazırlığında!

Hazır giyim sektörünün en sevilen markalarından biri olan H&M, doğayla dost olan yeni bir spor koleksiyonu hazırlıyor. Sürdürülebilir malzemelerden yaratıldığını bildiğimiz koleksiyon ilhamını güçlü kadınlardan ve doğadan alıyor. 29 Aralık’ta seçili H&M mağazalarında ve hm.com’da satışa çıkacak olan spor koleksiyonu “uzun koşular için” teması ile birlikte gelecek. Yeni seride, çeşitli taytlar, spor sütyenleri, kapüşonlu sweatshirtler ile koşu, yoğa ve antrenmanlar için hazırlanan üstler yer alıyor. Koyu yeşil, siyah ve bej tonlarının hakimiyetindeki parçalarda, geri dönüştürülmüş polyester ve elastan malzemeler kullanılmış. Aynı zamanda çabuk kuruma özelliğine sahip dikişsiz, nefes aldıran delikli ürünler, maksimum konfora sahip. Tasarımsal anlamda modern çizgilerin hissedildiği koleksiyonda, çapraz bantlar, ağlar ve kontrast paneller göze çarpıyor. H&M, bu girişimi ile doğayı ve sürdürülebilirliği odağına alıyor. Koleksiyona dair ipuçları galerimizde mevcut!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ